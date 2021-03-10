Её хотят вымостить плиткой и установить на ней бюст Георгия Жукова

Андрею Клычкову показали проект благоустройства площади Жукова в Орле, сообщила пресс-служба областной администрации.

В рамках благоустройства площадь хотят вымостить плиткой, установить бюст маршала Георгия Жукова, построить и озеленить малые архитектурные формы. Проект также предусматривает автостоянку, починку ливнёвок, освещения и установку камер видеонаблюдения. Площадь облагородят в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Напомним, площадь Жукова – одно из двух мест, с которых мэрия Орла пыталась выдавить продуктовые ярмарки выходного дня. В немилость чиновников попала также Комсомольская площадь. При проверке плана размещения ярмарок на 2021 год областная прокуратура обнаружила, что мэр Орла Юрий Парахин лично заинтересован в их переносе.

Под давлением прокуратуры 19 февраля Парахин пообещал сохранить ярмарки. Торговцы вернутся на площадь Жукова после её благоустройства.

ИА «Орелград»