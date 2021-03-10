Материалы проверок КСП в Ливнах передали в прокуратуру

Аудиторы счетной палаты поделились с правоохранителями своими материалами.

Как уже сообщал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Ливны отчиталась перед местными депутатами о своей деятельности за 2020 год. Из отчета следует, что внешним финансовым контролем в минувшем году было охвачено девять объектов. Общий объем проверенных средств составил 766,387 миллиона рублей. Выявлено нарушений и недостатков на 6,376 миллиона. В КСП отметили, что на текущий момент уже устранены финансовые нарушения на 1,269 миллиона рублей.

В то же время в правоохранительные органы было направлено пять материалов аудиторских проверок. Для сравнения, в 2019 году было направлено два материала. Сотрудники КСП не имеют полномочий для проведения правовой оценки и выявления признаков, например, хищений или коррупции. Поэтому вскрытые ими факты нарушений оценят правоохранители.

В КСП добавили, что материалы трех контрольных мероприятий, проведенных в отчетном году, по запросу были направлены в Ливенскую межрайонную прокуратуру. Кроме того, материалы проверок передаются полиции в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Контрольно-счетной палатой города Ливны и МО МВД России «Ливенский».

Что касается нарушений, то их структура была такова. Нарушения при совершении крупной сделки, осуществлении заимствований муниципальными унитарными предприятиями, составили 3,3 миллиона рублей. Нарушения законодательства по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности потянули на 1,22 миллиона, при определении размера арендной платы за земельные участки – на 1,05 миллиона. Также были вскрыты нарушения сроков заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, стоимость которых в денежном эквиваленте составила 531,7 тысячи рублей, а также «иные нарушения» на 262,3 тысячи.

«Кроме того, установлен ряд нарушений, по которым возможность определить стоимостное выражение отсутствует, — говорится в отчете КСП. — Нецелевого использования бюджетных средств за отчетный год не установлено».

ИА «Орелград»