На охрану взлетно-посадочной полосы в Орле потратят миллионы

10.3.2021 | 7:59 Новости, Экономика

Областные власти объявили тендер для частных охранников.

Извещение о проведении закупки обнародовал департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 2,512 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета региона. Победитель тендера получит право на оказание услуг по обеспечению охраны объектов казны Орловской области, расположенных в Орле на улице Кромской.

Конкретно же речь идет о взлетно-посадочной полосе (летное поле аэродрома) и земельном участке площадью 3 673 616 квадратных метров. Из технического задания следует, что победитель закупки в своей работе будет обязан руководствоваться требованиями Федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

От исполнителя заказчик требует выставления трех круглосуточных постов охраны по периметру земельного участка. Строго определено и количество сотрудников на каждом посту охраны. Дежурить они должны в одиночку на каждом посту, но посменно: один охранник будет нести дежурство в дневное время с 8 до 17 часов, другой – в ночное время с 17 часов вечера до 8 часов утра следующих суток.

Привлекаемые к работе охранники должны иметь соответствующие лицензии. Дежурство они будут нести в специальной форменной одежде, при этом им запрещено иметь при себе и использовать спецсредства, например, наручники, и оружие. Им также запретят «разглашать сведения, содержащие служебную или банковскую тайны заказчика, и сведения об охраняемых объектах».

Кроме того, согласно условиям, охранники будут обязаны осуществлять обход внутренней территории объектов круглосуточно каждые 2 часа. Проживание сотрудников охраны на территории охраняемых объектов условиями контракта категорически запрещено.

ИА «Орелград»

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