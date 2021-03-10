Орловская фирма «выкупила» грузовик из-под ареста

Компания оперативно погасила долг, чтобы не расстаться с транспортом.

Подробности этой «сделки» сообщила пресс-служба управления ФССП России по Орловской области. Сообщается, что транспортного средства могла лишиться одна из местных организаций. У нее накопился долг перед государством по уплате налогов. В отношении юридического лица было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности. Оно находилось на исполнении в Отделении судебных приставов по Новодеревеньковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам.

Как уточнили в управлении ФССП, организация-должник в установленный законом срок свои обязательства не выполнила, то есть долг по налогам не погасила. В связи с этим судебные приставы применили меры принудительного взыскания. В частности, они воспользовались своим правом и наложили арест на принадлежащий организации грузовой автомобиль.

Впоследствии его отправили бы на торги, а за счет выручки от продажи погасили бы долг или его часть. Но руководство фирмы «спасло» грузовик, по сути выкупив его из-под ареста.

«Не желая расставаться со своим транспортом, организация-должник оплатила всю сумму налоговой задолженности, а также дополнительно исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату долга, — рассказали в региональном управлении ФССП. — Исполнительное производство окончено фактическим исполнением».

ИА «Орелград»