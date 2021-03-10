В Орловской области 58 отцов сидят в декрете

10.3.2021 | 16:47 Новости, Общество

В основном это мужчины от 25 до 35 лет

В Орловской области 58 отцов сидят в отпуске по уходу за ребёнком, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Из 58 мужчин 25 ухаживают за своим первым ребёнком, 21 — за вторым. Ещё 12 отцов сидят в декрете с третьим, четвёртым и последующими детьми.

По информации орловского фонда социального страхования, чаще всего в отпуск по уходу за ребёнком идут папы в возрасте от 25 до 35 лет. Самому младшему из них 25 лет, а самому старшему — 56. При этом большинство мужчин в декрете живут в Орле и Ливнах.

В целом в Орловской области пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет сейчас получают порядка 3700 человек. Орловский фонд соцстраха напоминает, что оформить декретный отпуск может любой близкий родственник ребёнка – папа, бабушка, дедушка и даже дядя и тётя.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования