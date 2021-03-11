Чиновники свалили состояние дорог Орла на погоду

По их мнению, именно перепад температур привел к «массовым разрушениям» дорог

Орловские чиновники считают, что к разрушению дорог привела жёсткая зима с перепадами температур, сообщили в пресс-службе областной администрации. Такое мнение прозвучало на совещании глав районов с губернатором Андреем Клычковым.

В пример привели ул. Максима Горького, Карачевское шоссе, ул. Мостовую, ул. Октябрьскую, ул. Генерала Родина, ул. Комсомольскую, Московское шоссе, ул. Максима Горького, пер. Маслозаводской, Болховское шоссе в Орле. Дороги разбиты не только в областном центре. В Ливнах ямы латает МУКП «Ливенское», во Мценске МУП «Коммунальщик», в областных районах ГУП ОО «Дорожная служба».

Напомним, 6 и 7 марта дорожники ремонтировали пер. Маслозаводской, но асфальт смыло на следующий день. В мэрии заявили, что ямы ремонтировали без использования бюджетных средств. «В таких погодных условиях лучше сделать не позволяет технология. Подчеркнём ещё раз, что здесь виной изношенность дорожной подушки, которую планируется менять в этом году», — говорилось в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»