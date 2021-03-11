«Мисс Весна» нашлась в орловской колонии

Королеву красоты выбрали в исправительной колонии №6.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, конкурс с говорящим названием «Мисс Весна» прошел в женской исправительной колонии №6. Для данного режимного учреждения это уже добрая, многолетняя традиция. Подобные конкурсы проводятся в первые весенние дни. В этом году его формат был немного изменен: конкурс из-за угрозы распространения нового коронавируса был проведен поотрядно с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований.

«Заранее участницам было предложено подготовить творческий номер и изготовить оригинальный костюм для выступления из бумаги, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Женщины подошли к заданию со всей серьезностью и ответственностью. Оценивало выступление конкурсанток жюри из представителей администрации ИК-6».

Добавим, что оценки члены жюри выставляли в нескольких номинациях. Например, в номинации «Визитная карточка» участницам необходимо было оригинально представить себя, а в номинации «Сценический образ» — продемонстрировать свой костюм. Организаторы отмечают, что тут участницы постарались на славу и показали даже платья из бумажных цветов, фольги и вееров. В номинации «Юмористическая миниатюра» жюри соответственно оценивало юмор, смекалку и пародии на известных эстрадных артистов.

Участницы конкурса были поощрены дипломами и сладкими подарками, добавили в УФСИН.

ИА «Орелград»