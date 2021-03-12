Как правильно выбрать самокат

История самокатов уходит в далекую древность. Есть некоторые сведения, что еще до нашей эры ими пользовались египтяне, о чем свидетельствуют изображения на фресках. Правда, это лишь теории, так как по другим версиям, на фресках все же разновидность колесницы. Но совершенно очевидно, что на гравюрах XIX века изображены джентльмены, катающиеся на самокатах.

Выбирая самокат, первым делом необходимо определиться c основным сценарием его использования: частое передвижение по городу, прогулки по выходным или, например, занятия спортом. Количество самокатов растёт с каждым годом, в одних случаях стоит выбрать универсальные модели, а в других – самокаты, рассчитанные на решение конкретных задач. Если вам нужен самокат, посетите профильный сайт.