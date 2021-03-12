Орловец узнал о своем долге только после блокировки карты

Его посчитали неплательщиком и велели за это заплатить.

Северный районный суд города Орла рассмотрел административный иск местного жителя, оспорившего действия судебного пристава-исполнителя. В своем заявлении орловец указал, что на него наложили требование об уплате исполнительского сбора, которое он посчитал незаконным. Данное постановление судебный пристав-исполнитель вынес в августе 2020 года.

Однако в суде орловец заявил, что он даже не знал о возбуждении в отношении него исполнительного производства, так как его не уведомили об этом в установленном законом порядке. Как пояснили в пресс-службе Северного райсуда, мужчина заявил, что о наличии взыскания он узнал после блокировки его банковской карты.

Поняв причину, он обратился к судебному приставу-исполнителю и сообщил ему сведения о своем месте работы. Но его просьба об освобождении от уплаты исполнительского сбора была оставлена без удовлетворения, поэтому спор пришлось решать в суде. Последний установил, что указанное выше постановление было направлено должнику простым письмом без уведомления по адресу, указанному в исполнительном документе.

Суд пояснил, что граждане должны извещаться повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой с использованием электронной и иных видов связи и доставки. Можно делать это и курьером. Но в любом случае должник должен подтвердить, что он сообщение получил. Однако в данном случае указанные способы доставки корреспонденции должнику использованы не были. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства, как установил суд, должнику в установленном законом порядке не была направлена.

«Соответственно, не имелось оснований для вынесения оспариваемого постановления о взыскании исполнительского сбора, — сообщили в пресс-службе райсуда. — На основании вышеизложенного суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении требований административного истца о признании незаконным постановления о взыскании исполнительского сбора и освобождении от его уплаты».

Однако решение было обжаловано и дошло до судебной коллегии по административным делам Орловского областного суда. Впрочем, она не нашла основания для его изменения и оставила апелляционную жалобу УФССП России по Орловской области без удовлетворения.

ИА «Орелград»