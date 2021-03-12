В Орле отдали под суд нерадивую, но хитрую мать

Женщина накопила крупный долг по алиментам.

Как уточнили в управлении ФССП России по Орловской области, уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Орла. Она оказалась нерадивой матерью, за что и поплатилась. При этом женщина пыталась создать видимость того, что о своем несовершеннолетнем ребенке она все-таки не забывает. Однако уловка ей не помогла.

Приставы рассказали, что орловчанка по решению суда обязана платить алименты. Но в течение полутора лет она платила гораздо меньше, чем ей было предписано платить. В УФССП уточнили, что это были незначительные суммы. За полтора года женщина выплатила в пользу ребенка всего лишь 18 тысяч рублей, а недоплатила ему за то же время — свыше 136 тысяч рублей.

«Несмотря на осуществление частичных платежей, гражданке не удалось избежать уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе управления ФССП. – Дознавателем было возбуждено уголовное дело в отношении должницы по ч.1 ст.157 УК РФ за неуплату алиментов в размере, установленном судом».

Отпираться было бессмысленно, и нерадивая мать признала свою вину, представ перед судом. В результате был вынесен обвинительный приговор. Женщина получила 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства. Приставы напомнили, что наказание не освобождает ее от дальнейшей уплаты алиментов и накопившегося долга – его по-прежнему необходимо погасить.

ИА «Орелград»