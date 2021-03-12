В Орловской области грузовикам разрешат ездить только по ночам

Областные власти озаботились сохранностью региональных дорог.

Правительство Орловской области по традиции ввело временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Документ принят в целях обеспечения сохранности сети дорог и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности. Чиновники опасаются, что дорожные покрытия могут быть повреждены из-за снижения их несущей способности «в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

Ограничения будут введены на период с 14 июня по 13 августа 2021 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия. При этом чиновники будут ориентироваться на официальные данные Гидрометцентра России. Временное ограничение движения коснется транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием.

При этом будет учитываться нагрузка на ось. Если она превысит установленные допустимые осевые нагрузки, то движение по асфальтированным таким тягачам в указанный период будет разрешено только с 22:00 до 10:00 часов. Контроль за выполнением распоряжения правительство региона возложило на казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик», в оперативном управлении которого находятся вышеуказанные автомобильные дороги.

ИА «Орелград»