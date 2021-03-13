Под Орлом раскрыли аферу автостраховщика

Страховой агент присваивал себе деньги многочисленных клиентов.

Уголовное дело о присвоении чужих денежных средств с использованием служебного положения рассмотрел Мценский районный суд. Передним предстал молодой человек, который провернул своего рода аферу в 2019 года. В то время он работал в качестве страхового агента. Мужчина представлял интересы компании и оформлял, в основном, полисы автострахования.

Присваивать себе деньги он начал в апреле 2019 года, желая поправить собственное финансовое положение. Как установили следствие и суд, агент действовал по очень простой схеме. Он заключал договоры с клиентами и выдавал им квитанции об оплате полисов. Однако полученные от них деньги своей компании не перечислял, а присваивал их себе. Суммы были относительно небольшими, от одной до пяти тысяч рублей.

Однако страховой агент успел обмануть десятки местных автовладельцев. По подсчетам следствия, всего он успел прикарманить почти 560 тысяч рублей, который был обязан сдать в кассу своего работодателя. Махинации были вскрыты в ходе сверки взаиморасчетов. Суд признал страховщика виновным и наказал его уголовным штрафом в размере 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»