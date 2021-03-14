Орловские чиновники отчитались о потерях из-за COVID-19

Экономические потери подсчитали чиновники ливенской администрации.

Управление муниципального имущества администрации города Ливны представило в горсовет народных депутатов отчет о своей деятельности в 2020 году. Один из его разделов посвящен работе с муниципальным имуществом. Оно, к примеру, сдается в аренду, за счет чего пополняется местная казна. Однако прошедший год выдался в этом отношении далеко не самым успешным. Как следует из отчета, большое влияние на объем поступлений от использования муниципального имущества в 2020 году оказало введение мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Снижение предпринимательской активности привело к тому, что общая сумма поступлений от использования муниципального имущества в Ливнах в 2020 году составила 20,095 миллиона рублей, что на 15 процентов меньше показателя 2019 года. Поступления от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий составили 4,055 миллиона рублей, но это небольшая сумма, так как годовой план был выполнен всего на 44,1 процента.

«Невыполнение плана связано, в первую очередь, с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции, и остановкой работы МУТП «Ливенское» на 67 дней в весенне-летний период, а также расторжением договоров на аренду торговых мест предприятия», — говорится в отчете.

Отметим, что МУТП «Ливенское» управляет крупнейшим городским рынком. Простой рынка из-за COVID-19, как видим, больно ударил по городской казне. Также управление сообщило, что по состоянию на 1 января 2021 года в городе действует 14 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Это тоже обычно пополняет бюджет.

Однако в прошлом году депутаты горсовета приняли решение о предоставлении владельцам рекламных конструкций отсрочки внесения платы за второй квартал 2020 года – оплату перенесли на четвертый квартал 2020 года. Это позволило сохранить количество договоров на установку рекламной конструкции. Доходы от данного вида неналоговых платежей составили 563 тысячи рублей, или 95 процентов от годового плана.

Добавим, что в реестре муниципального имущества города Ливны числится три казенных учреждения, 31 бюджетное учреждение, одно автономное учреждение и семь муниципальных унитарных предприятий. Всего в нем учтено 10 188 объектов муниципального имущества, а их общая стоимость составляет 1,415 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»