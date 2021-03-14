Под Красным мостом обнаружились могильные плиты

Они оказались в основании моста вместе со старой чугунной лестницей

Во время реконструкции Красного моста в Орле археологи обнаружили в его основании старинные могильные плиты и чугунную лестницу. Об этом они рассказали изданию «ИнфоОрел».

«Здесь от XIX века ничего не сохранилось – мы ничего не нашли. Зато сохранилось от Екатерины до Петра… Сейчас ребята стоят на уровне Петра I. Это глубина 1,5 метра. Здесь видим, скорее всего, опоры старого деревянного моста, его береговой части. Это конец XVIII века. Всё будет зафиксировано, с дерева сделают спилы – и специалисты по дендрохронологии установят его возраст. Уже точно ясно, что и вторая половина XVI века есть, то есть времена Ивана Грозного. Пока мы имеем теоретические предположения о планировке Орла – их немного, а археология позволяет узнать, как было на самом деле. Ещё здесь, у начала моста со стороны нынешней Гостиной улицы, стояла большая проездная башня Окольного города – хотелось бы обнаружить то, что от неё осталось. В месте, где мы с вами сейчас стоим, торговля была всегда, изначально. Много остатков керамики, стекла, в том числе цветного, много костей животных. Видно, стояли мясные лавки. Найдена и стёртая вывеска одной из лавок. Где-то рядом стоял трактир, потому что много осколков от четвертей бутылок: это была разливная тара, одобренная государством. Арки, ныне засыпанные, вероятно, использовались под склады», — рассказал научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.

Ученые предположили, что надгробиями с кладбища у Богоявленского собора восстанавливали часть моста со стороны «Славутича», разрушенную немцами во время войны. На плитах есть надписи на церковнославянском. Археологии рассказали о находке орловской митрополии – она решит судьбу надгробий.

А чугунная лестница оказалась замурована под тротуаром со стороны снесенного дома №1 по улице Гостиной.

ИА «Орелград»