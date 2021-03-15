Клычков и Парахин устроили себе вечернюю пиар-акцию

Губернатор и мэр съездили к жителям микрорайона «Зареченский»

После прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил мэру Орла Юрию Парахину вместе съездить в микрорайон «Зареченский». Так как ни одна подобная поездка не должна пройти мимо избирателей, видео с места событий выложил скандальный советник главы региона Сергей Лежнев.

Во время эфира Клычков заявил, что каждая десятая жалоба от жителей на дороги связана с микрорайоном «Зареченский». Губернатор пригласил Парахина встретиться на улице Зеленина и походить по территории: «Думаю, что несмотря на темноту, на месте разберемся».

На встречу приехал не только Парахин, но и его первый заместитель Олег Минкин, видно на кадрах Лежнева. «Решили пройти по району и посмотреть на самые актуальные жалобы жителей района Алроса. Основное — пешеходная инфраструктура», — написал советник. Судя по опубликованному, на встречу пришли несколько десятков человек.

ИА «Орелград»