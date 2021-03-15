Орловцы стали меньше заражаться ВИЧ

Снизилась также заболеваемость туберкулёзом, хроническими гепатитами В и С, скарлатиной, острыми кишечными инфекциями

В 2020 году в Орловской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом губернатору доложил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Он также отметил, что орловцы стали реже болеть скарлатиной, туберкулезом, хроническими формами вирусных гепатитов В и С, энтеровирусной инфекцией, аскаридозом, острыми кишечными инфекциями.

При этом за 2020 год в регионе не зарегистрировали ни одного случая дифтерии, столбняка, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита.

Тем не менее, по данным Роспотребнадзора, в Орловской области случился всплеск укусов клещей – в прошлом году их зарегистрировали на 43% больше, чем в 2019-м. В результате 4 орловца заболели клещевым боррелиозом.

ИА «Орелград»