Орловцы стали меньше заражаться ВИЧ

15.3.2021 | 15:39 Медицина, Новости

Снизилась также заболеваемость туберкулёзом, хроническими гепатитами В и С, скарлатиной, острыми кишечными инфекциями

В 2020 году в Орловской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом губернатору доложил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Он также отметил, что орловцы стали реже болеть скарлатиной, туберкулезом, хроническими формами вирусных гепатитов В и С, энтеровирусной инфекцией, аскаридозом, острыми кишечными инфекциями.

При этом за 2020 год в регионе не зарегистрировали ни одного случая дифтерии, столбняка, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита.

Тем не менее, по данным Роспотребнадзора, в Орловской области случился всплеск укусов клещей – в прошлом году их зарегистрировали на 43% больше, чем в 2019-м. В результате 4 орловца заболели клещевым боррелиозом.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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