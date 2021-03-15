Орловщину посетил главный кардиолог России

10-11 марта Орловскую область посетили главные специалисты из национального медицинской кардиологии. Во главе делегации был главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Специалисты ознакомились с работой сосудистых отделений. Также провели телеконференцию, в которой поучаствовали все медицинские учреждения, обсудили проблемы и приняли пути их решений. Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра кардиологии уже 3 год посещают Орловщину для реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

В правительстве Орловской области напомнили, что в 2019 году удалось достичь самого низкого показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за последние 10 лет. В 2020 году в связи с пандемией показания снова ухудшились. Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин отметил, что у него есть надежда на то, что в 2021 году благодаря визиту возможно будет вновь снизить показатели до минимума.

ИА «Орелград»