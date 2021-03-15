В Госдуме поддержали инициативу орловских депутатов

Принятый парламентом закон позволит коллегиальным органам, которые вынесли постановление об административном правонарушении, обжаловать его в вышестоящий суд

Госдума приняла в первом чтении законодательную инициативу Орловского областного Совета народных депутатов, сообщила пресс-служба регионального парламента. Новый закон позволит коллегиальным органам, которые вынесли постановление об административном правонарушении, обжаловать его в вышестоящий суд.

Председатель облсовета Леонид Музалевский рассказал, что орловский парламент регулярно думает о том, как улучшить российские законы: «И отрадно отметить, что федеральный центр слышит регионы. Депутаты Госдумы уже завтра планируют рассмотреть законопроект, внесённый Орловским областным Советом, во втором чтении. К нему уже подготовлена таблица поправок».

По его словам, за 2020 год облсовет направил в правительство РФ 11 обращений и 1 законопроект. В нынешнем году орловские депутаты попросили правительство страны обеспечить инвалидов техническими средствами – вертикализторами и подъёмниками. Также в госдуму отправлено предложение выделить квоты на трудоустройство «отдельных категорий граждан».

ИА «Орелград»