В Орле завели дело об «одобренном займе»

Фигурантом антимонопольного дела стала фирма из Санкт-Петербурга.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла определение о возбуждении производства по делу по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Такое решение было принято по итогам рассмотрения обращения орловца, недовольного тем, что ему на телефон пришло навязчивое смс-сообщение.

Как следует из материалов, в смс было написано: «Займ одобрен! Подпишите договор…». Далее был указан сайт микрокредитной компании, которая, как установило УФАС, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Заявитель указал, что не давал этой компании согласия на получение рекламы посредством смс-рассылки.

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе», подобная рассылка недопустима без предварительного согласия абонента. Впрочем, в данном случае комиссии УФАС еще предстоит разобраться, имелось ли такое согласие или нет. Антимонопольщики уже провели предварительную проверку и выяснили, что номер телефона орловца питерская МКК, оказывается, получила от другой организации – некоего ООО, которое специализируется на выдаче микрозаймов.

Телефонный номер заявителя был передан МКК «для включения в рекламную рассылку ввиду имеющегося согласия абонента, представляющего собой заполненную форму согласия на обработку персональных данных при составлении…» договора на получение микрозайма на одном из сайтов.

Но еще в 2019 году ФАС России дала разъяснение на подобный случай. Из письма ведомства следует, что согласие, полученное посредством заполнения каких-либо форм на сайтах, является ненадлежащим, поскольку не позволяет подтвердить волеизъявление конкретного абонента на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя. Иными словами, при заполнении формы невозможно достоверно определить, кто эту форму заполнял.

Таким образом, согласие на обработку персональных данных и представление информации в бюро кредитных историй, содержащее только абонентский номер, фамилию и имя заявителя, без какой-либо подписи, не подтверждает факт подачи заявки на получение займа и дачи согласия на обработку персональных данных конкретного гражданина. Именно поэтому в данном случае антимонопольщики усмотрели признаки нарушения закона о рекламе. Само дело будет рассмотрено в Орле 30 марта.

ИА «Орелград»