В Орле автомошенник ушел от наказания

Молодой человек сумел договориться с потерпевшим.

Вступило в силу постановление Заводского районного суда города Орла о прекращении уголовного преследования в отношении местного жителя, которого органы предварительного расследования обвинили в совершении крупного мошенничества. Как следует из материалов уголовного дела, жертвой преступника оказался его собственный знакомый.

Глубокой ночью приятели совместно отдыхали в одном из пивных баров областной столицы. Изрядно захмелев, один из них предложил другому купить у него автомобиль ВАЗ-2110. Правда, в реальности у продавца такого автомобиля не было, но он об этом покупателю не сказал. Приятели обсудили условия сделки и договорились о цене.

Покупатель перевел на счет продавца 100 тысяч рублей в качестве предоплаты. А оставшееся выплатил не деньгами – в качестве доплаты он отдал свой дорогостоящий айфон. По версии следствия, аферист изначально планировал обмануть друга, так как прекрасно знал, что никакого автомобиля у него нет. А тот факт, что несуществующую машину он продавал в состоянии алкогольного опьянения, мог быть сочтен лишь отягчающим вину обстоятельством.

Однако обвиненному в мошенничестве орловцу повезло – уже в ходе следствия он сумел уладить конфликт с покупателем. В ходе судебного заседания потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон. Он пояснил, что материальный и моральный ущерб ему возмещен полностью, претензий имущественного характера к аферисту он не имеет. В результате суд постановил прекратить уголовное дело.

ИА «Орелград»