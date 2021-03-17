Пресс-служба Клычкова вступилась за чиновника, удивившегося нежеланию орловцев работать за 15 тысяч рублей

В правительстве утверждают, что цитата Александра Сотникова была вырвана из контекста

Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области опубликовала официальный ответ на публикации о высказывании главы управления труда региона Александра Сотникова. Напомним, СМИ сообщали, что на заседании профильного комитета облсовета он удивился нежеланию орловцев работать за 15 тысяч рублей: «Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — приводились его слова.

В пресс-службе настаивают, что цитата Сотникова была «вырвана из контекста». Приведем ответ чиновников полностью:

В данном случае речь шла о разбалансировке спроса и предложения вакансий в период с октября 2020 года. Разъясняем, что в рамках борьбы с последствиями пандемии Правительство Российской Федерации значительно упростило порядок регистрации безработных граждан и весной 2020 года ввело ряд мер поддержки для безработных. А именно, размер пособия по безработице увеличился до 12 130 рублей, была введена доплата безработному по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Указанные льготы действовали до сентября 2020 года. Именно до этого периода поступательно увеличивался приток заявлений на получение статуса «Безработный»: с 3,0 тыс. человек в марте 2020 года до 13,2 тыс. человек в августе 2020 года. Однако, начиная с октября 2020 года, когда размер пособия по безработице вновь вернулся к прежнему порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тысяч рублей по безработице, стали массово отказываться от предлагаемой работы с заработной платой в 1,3-1,7 раза выше (15-20 тысяч рублей). Это повод для вопросов, который внешне, вызывает удивление, имел в виду А.С.Сотников, но реально — это констатация дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, остро проявившегося после октября 2020 года. Поскольку ситуация, когда получавшие до октября пособие в размере МРОТ граждане стали отказываться от предложений вакансий с зарплатой в полтора и более раз выше, свидетельствует о своего рода «пузыре» на рынке труда. В немалой части случаев обратившихся за пособием в период пандемии использовалась возможность дополнительного дохода. Когда такая возможность отпала, потребность трудоустроиться у значительного числа таких безработных не проявилась. Об этом свидетельствует мониторинг динамики трудоустройства выбывающих с «биржи труда» граждан. Это дает основание говорить о наличии в регионе нелегального рынка труда, о существовании неоформленных юридически трудовых отношений, «серых» зарплатных темах, скрытом предпринимательстве и т.д. Это – не проблема только нашего региона, а ситуация во всех субъектах РФ.

ИА «Орелград»