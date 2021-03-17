Суд отказался арестовать орловчанку, обвиненную в кровавой расправе

Меру пресечения в виде домашнего ареста просило избрать следствие.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста подал следователь. В обоснование он указал, что женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, то есть по ч.2 ст.111 УК РФ. При этом она, по версии следователя, использовала оружие.

Из материалов следует, что 2 марта этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, орловчанка на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений накинулась на мужчину. Кем именно он приходится женщине, следствие не уточнило, хотя и сообщило, что женщина – замужем.

В любом случае, по версии следствия, она вооружилась ножом и ударила им потерпевшего в живот, повредив внутренние органы. Рана оказалась опасной для здоровья, только своевременная помощь медиков спасла жизнь мужчине. Прося о домашнем аресте, следователь сослался лишь на тяжесть преступления.

«Вместе с тем, суд не согласился с данными доводами, полагая, что сама по себе тяжесть преступления, в причастности к совершению которого обвиняется гражданка, не может безусловно свидетельствовать о том, что обвиняемая, находясь в условиях более мягкой меры пресечения скроется от предварительного следствия, воспрепятствует производству по делу», — сообщили в пресс-службе райсуда.

В результате в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано. Суд учел то, что обвиняемая ранее не была судима, к административной ответственности не привлекалась, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. Кроме того, у нее на иждивении находится малолетний ребенок-инвалид, который по состоянию здоровья не может обходиться без присутствия мамы.

«Судом было установлено, что в ходе предварительного расследования она не предпринимала попыток скрыться от органов предварительного расследования, скрыть или уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу», — добавили в пресс-службе райсуда.

Вероятно, женщина будет ждать развязки своего уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»