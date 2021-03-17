В Орле хотят обнулить транспортный налог на электромобили

17.3.2021 | 10:44 Новости, Экономика

Впрочем, ни одной подобной машины в регионе пока не зарегистрировано

Профильный комитет орловского облсовета рассмотрел вопрос об обнулении транспортного налога на электромобили. По итогам рассмотрения депутаты поддержали инициативу и вынесли ее на заседание президиума заксобрания.

По вопросу доложил и.о. главы департамента строительства, ЖКХ и транспорта Орловской области Алексей Субботин. Из его слов следует, что инициатива должна подтолкнуть спрос на автомобили, «приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемые с помощью внешнего источника электроэнергии».

Спикер заксобрания Леонид Музалевский отменил несомненную экологическую пользу от электромобилей. По его словам, машины стали неотъемлемой частью жизни почти каждой семьи, но за платой за личный комфорт оказывается экологическая ситуация в регионе.

«К счастью, индустрия развивается стремительными темпами, инженерами разработан экологически безопасный вид транспорта — электромобили. Да, в настоящее время транспортные средства с электрическими двигателями на территории Орловской области ещё не зарегистрированы. Освобождение от налога хозяев электромобилей позволит повысить интерес к приобретению и использованию данного вида транспортных средств, что, в свою очередь, благотворно будет сказываться на экологии региона», — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»

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