Клычков продлил ограничения по COVID-19 до конца апреля

По его словам, показатель заболеваемости в Орловской области по-прежнему превышает общероссийский

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продлил ограничения по COVID-19 до 30 апреля включительно, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Решение приняли на заседании регионального оперативного штаба.

«Это прежде всего запрет на проведение массовых мероприятий, использование средств индивидуальной защиты при оказании услуг гражданам в различных сферах, соблюдение «масочного» режима и социальной дистанции во всех общественных местах», — рассказал Клычков.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Орловской области ежедневный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 человек составляет 8,6 человек, в то время как в целом по России – 6,1.

Кроме того, по словам главы орловского Роспотребнадзора Александра Румянцева, большая часть заболевших в регионе – люди пожилого возраста. К тому же, стоит учитывать риски мутации штаммов коронавируса.

Напомним, ранее ограничения были продлены только до 31 марта.

ИА «Орелград»