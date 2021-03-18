Орловских безработных научат выщипывать брови

В Орловской области стартовало обучение для безработных.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в 2021 году в регионе направления на обучение выданы уже более чем 360 безработным гражданам. Такие курсы организуются учреждениями, имеющими образовательные лицензии. Соответствующие договоры с ними заключает государственная служба занятости населения, поскольку финансируются подобные проекты за бюджетный счет. Благодаря им безработные могут получить новые навыки, что поможет им в дальнейшем найти работу.

По данным управления, в настоящий момент региональный перечень состоит из более чем 40 образовательных программ. Так, безработным предлагают пройти курсы обучения на парикмахера, флориста, портного, закройщика, специалиста по классическим и аппаратным маникюру и педикюру, охранника, слесаря, повара, электромонтера и другим специальностям. В списке присутствуют и достаточно экзотические профессии.

Например, орловские безработные могут обучиться на бровиста – мастера по художественному дизайну бровей. Согласно справочникам, профессия «бровист» появилась в сфере красоты относительно недавно, но уже стала очень востребованной. Бровистом называется мастер, который занимается уходом за бровями, их оформлением и моделированием. В частности, задачей такого специалиста является подбор оптимальной формы и оттенка бровей с учетом особенностей формы и цветотипа лица клиента.

«Безработные также имеют возможность получить основы организации малого бизнеса, обучиться профессии водителя категории «С», «D», Е» и «F», повысить квалификацию, овладев прикладными программами 1С: «Бухгалтерия», «Зарплата», «Управление торговлей», — добавили в управлении труда и занятости. — Продолжительность курсов зависит от выбранной профессии, объема знаний и навыков, которые предстоит получить во время учебы».

Сообщается, что самым длительным является курс обучения на закройщиков и портных, который занимает 360 часов. Вторым по длительности оказался курс «Документационное обеспечение работы с персоналом» (275 часов), далее следуют курсы «Парикмахер» и «Управление персоналом» (по 270 часов).

ИА «Орелград»