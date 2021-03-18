В Орле чиновники незаконно лишили семью статуса многодетной

Орловским чиновникам не понравилась столичная прописка детей.

Победой завершился для одной из орловских семей непростой судебный процесс, в котором ей противостояли чиновники регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Впрочем, на стороне обиженной семьи выступил региональный уполномоченный по правам ребенка. Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, семья незаконно была лишена статуса многодетной.

Произошло это еще в прошлом году. Многодетная мама обратилась в отдел социальной защиты населения по Северному району города Орла. Она просила о продлении ее семье статуса многодетной, что дает право на льготы, в том числе на получение социальных пособий. Однако чиновники ей отказали.

Им не понравилось то, что двое детей орловчанки «прописаны» на территории Московской области. Из этого чиновники сделали банальный вывод о том, что и проживают они в столичном регионе, а не со своей мамой в Орле. Следуя такой логике, права на льготы в Орловской области эти дети не имеют. Подобный подход очень похож на дискриминацию, как минимум, по географическому признаку.

Бюрократический препон пришлось ломать в суде. Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, было доказано, что фактически вся семья проживает и трудится в городе Орле. Следовательно, чиновники не имели права отказывать ей в оформлении статуса и предоставлении льгот.

«Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области предпринял все необходимые меры по защите прав многодетной семьи, — добавили в аппарате детского омбудсмена. — Суд обязал отдел социальной защиты населения по Северному району города Орла выплатить все денежные средства, недополученные многодетной семьей».

Также сообщается, что решение суда вступило в законную силу 12 марта, так что статус многодетной семьи теперь восстановлен.

ИА «Орелград»