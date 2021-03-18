В Орле построят 21-этажный дом «Маяк»

18.3.2021 | 13:26 Новости, Строительство

Жилой комплекс можно будет увидеть почти из любой точки Заводского и Советского районов

ПАО «Орелстрой» запланировал строительство жилого комплекса «Маяк» в «Зареченском». Над микрорайоном возвысится 21-этажный дом, который можно будет увидеть почти из любой точки Заводского и Советского районов. Анонс обещает, что из окон новостройки будет открываться эффектный вид на город.

Крупнейший застройщик региона заявил, что в «Маяке» будут воплощены «передовые идеи жилищного строительства». Входная группа со стеклянными дверями будет находиться на уровне земли.

«На территории ЖК «Маяк» будет реализована авторская концепция благоустройства, предусмотрены яркие и функциональные детские площадки и зоны для отдыха. Огороженная придомовая территория и комплексное освещение создадут безопасную и комфортную среду для прогулок в любое время суток. Предусмотренные коммерческие помещения обеспечат жителей необходимыми объектами инфраструктуры, такие как банк, магазин, аптека и кафе», — рассказали в «Орелстрое».

Также жителям представлены квартиры, которые будут подготовлены к дизайнерскому оформлению интерьера. В них будет новая планировка, панорамное остекление и увеличенная площадь лоджий.

Продажи квартир в ЖК «Маяк» стартовали сегодня, 18 марта.

ИА «Орелград»

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