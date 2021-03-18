В Тайном снова затопило низководный мост

18.3.2021 | 12:44 Новости, Общество

Сотрудники МЧС перекрыли движение по переправе.

Низководный мост через Оку близ посёлка Тайное Орловского района скрылся под водой, сообщили в региональном ГУ МЧС. Вода поднялась на 15 см выше дорожного полотна моста.

Спасатели уточняют, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Движение по мосту перекрыто — об этом сигнализируют блокирующие знаки. Объехать участок можно по маршруту Тайное — Берёзки — Орел, плечо объезда 12 км по дорогам с твердым покрытием.

Отметим, мост подтапливается практически ежегодно. Жителей ближайших населенных пунктов проинструктировали о действиях в случае подтопления.

ИА «Орелград»

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