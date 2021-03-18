Задержан орловский активист Сергей Носов

По его словам, сегодня над ним состоится суд из-за митингов

Утром 18 марта полиция задержала активиста, члена федерального совета «Открытой России» Сергея Носова. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«Задержали на выходе из дома. Подъехал джип, из него выбежали пара крепких ребят и затолкали меня в тачку. Сейчас нахожусь в отделе, на меня составляют протокол из-за поста в ВК об акции Навального. Судя по всему речь идет о части 2 статьи 20.2 КоАП», — рассказал Носов «МБХ медиа».

ИА «Орелград»