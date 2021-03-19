Орловский депутат заинтересовалась Байденом

Юлия Мальфанова поинтересовалась у вице-спикера СФ Константина Косачева, ждать ли новых санкций

Депутат орловского облсовета Юлия Мальфанова приняла участие во встрече вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей. В ходе встречи Мальфанова спросила политика об обострении отношений между США и Россией.

Напомним, в ходе телеинтервью новый президент США Джо Байден ответил словом «Да» на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей. Высказывание Байдена уже раскритиковал ряд единороссов.

«Прозвучало откровенно хамское выступление Байдена, Россия отозвала посла для консультации. Это весьма серьёзный шаг в дипломатии. И я хотела бы узнать Ваше мнение: что ждёт двусторонние отношения США и России в сложившейся ситуации после нового обострения и ожидаемых санкций?» — спросила Мальфанова.

Косачев в ответ допустил, что Байден сделал это высказывание не для развития российско-американских отношений. «А в первую очередь, он думал о тех, кто его смотрит, чтобы на них произвести впечатление», — сказал вице-спикер.

ИА «Орелград»