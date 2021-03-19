Прокуратура заставила орловскую колонию соблюдать права инвалидов

19.3.2021 | 16:58 Новости, Общество

Администрации колонии придется оснастить санузлы для инвалидов-колясочников

Орловская областная прокуратура вынудила исправительную колонию №2 в Ливнах оснастить санузлы и двор медицинской части для двух инвалидов-колясочников, которые отбывают наказание в учреждении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее проверка выявила, что администрация колонии не соблюдает права заключённых-инвалидов. В частности, в учреждении отбывают срок два инвалида-колясочника. При этом в санузлах их общежитий нет места для коляски, а покрытие двора не соответствует требованиям.

Ливенский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию колонии устранить нарушения.

ИА «Орелград»

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