Прокуратура заставила орловскую колонию соблюдать права инвалидов

Администрации колонии придется оснастить санузлы для инвалидов-колясочников

Орловская областная прокуратура вынудила исправительную колонию №2 в Ливнах оснастить санузлы и двор медицинской части для двух инвалидов-колясочников, которые отбывают наказание в учреждении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее проверка выявила, что администрация колонии не соблюдает права заключённых-инвалидов. В частности, в учреждении отбывают срок два инвалида-колясочника. При этом в санузлах их общежитий нет места для коляски, а покрытие двора не соответствует требованиям.

Ливенский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию колонии устранить нарушения.

ИА «Орелград»