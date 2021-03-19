В орловском бизнесе найдены сотни «мертвых душ»

19.3.2021 | 8:00 Новости, Экономика

Налоговики обнаружили более 1300 недействующих ИП.

Орловские налоговики исключили из ЕГРИП 1324 недействующих индивидуальных предпринимателя. Поясним, что ЕГРИП – это Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. За его достоверностью и актуальностью следят сотрудники Единого центра регистрации. В Орловской области функции такого центра исполняет Межрайонная инспекция ФНС России №9. как пояснили в областной налоговой службе, с 1 сентября 2020 года ведется работа по исключению недействующих ИП из реестра.

В пресс-службе управления ФНС России по Орловской области уточнили, что законом четко регламентированы условия, при которых бизнесмен может быть признан недействующим и исключен из ЕГРИП. Для этого должны одновременно сойтись два: первое — истечение срока в пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента или не представления документов отчетности, сведений о расчетах; второе — наличие у индивидуального предпринимателя недоимки и задолженности.

«В Орловской области с 1 сентября 2020 года регистрирующим органом было принято 1588 решений о предстоящем исключении из ЕГРИП недействующих индивидуальных предпринимателей, — рассказали в УФНС. — Из них по состоянию на 4 марта 2021 года исключено 1324 предпринимателя».

ИА «Орелград»

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