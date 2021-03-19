В Орловскую область привезут новую партию вакцины от COVID-19

19.3.2021 | 16:28 Медицина, Новости

Уже 22-25 марта в регионе ждут поставку 1100 доз вакцины

В ближайшее время в Орловскую область привезут новую партию вакцины от COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уже 22-25 марта область ждёт поставку 1100 доз вакцины, затем привезут ещё 1700, а к концу месяца правительство планирует получить дополнительные 7100 доз.

По данным пресс-службы Орловской областной администрации, ежедневно медики прививают от коронавируса порядка 1600 орловцев. На сегодняшний день первую дозу вакцины получил 29 941 человек. Процедуру вакцинации завершили 17 906 человек.

При этом в регионе продолжают сокращать количество коек для пациентов с COVID-19. За февраль-март 2021 года 535 коек перепрофилировали под стандартные нужды.

ИА «Орелград»

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