Поставки из Евросоюза проверили в Орле

Специалисты проинспектировали поступившие из Европы семена.

В Орле на складе временного хранения специалисты территориального управления Россельхознадзора в 2021 году проконтролировали ввоз примерно 408,5 тонны импортного семенного материала. Как уточнили в пресс-службе этого ведомства, всего было проверено 39 партий подкарантинной продукции. Речь идет о семенах кукурузы, гороха и пшеницы, которые были ввезены в нашу страну из Австрии. Произведены же они были как в самой Австрии, так и в Румынии и Франции.

«В рамках осуществления карантинного фитосанитарного контроля проведена проверка товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, были отобраны образцы семян для лабораторной экспертизы на наличие карантинных и генно-модифицированных организмов. По результатам проведенных лабораторных исследований карантинных и генетически модифицированных организмов выявлено не было».

Что касается экспорта зерна и продуктов его переработки с территории Орловской и Курской областей, то его объем в текущем году увеличился вдвое. Согласно данным ТУ Россельхознадзора, только с территории Орловской области в этом году было отгружено на экспорт 81,84 тысячи тонн подкарантинной продукции. Около 80 процентов всего объема пришлось на продовольственное и фуражное зерно. Так, на экспорт были отгружены пшеница, ячмень, кукуруза, рапс и соя.

«Традиционными покупателями остаются Латвия, импортирующая порядка 50 процентов от общего объема отгружаемого на экспорт зерна и продуктов его переработки, и Республика Беларусь, на чью долю приходится 23 процента экспортного объема, — говорят в ТУ Россельхознадзора. – Еще 27 процентов приходится на другие страны — Монголия, Украина, Польша, Китай и Литва».

ИА «Орелград»