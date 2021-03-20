В Орле по просьбе ФСБ установят памятник

Проект возведения мемориала уже предварительно одобрен властями.

Орловская городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города поддержала инициативу установки мемориала защитникам Отечества в Орле. Согласно проекту, это должна быть мемориальная часовня. Ее установка планируется в парке Победы в рамках Всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны».

Окончательное решение за горсоветом – именно депутаты городского парламента должны принять решение о согласовании создания такого мемориала. Впрочем, у них есть право и отказать в этом. Кстати, инициативу исходила от Совета региональной общественной организации ветеранов органов государственной безопасности и управления Федеральной службы безопасности по Орловской области. От них поступило обращение в администрацию города Орла.

К ходатайству приложены документы, из которых следует, что расходы по проектированию, изготовлению и установке мемориала защитникам Отечества будут произведены за счет внебюджетных средств. Предполагается, что мемориальная часовня появится на участке из категории земель общего пользования площадью 350 648 квадратных метров. Он расположен в парке Победы и находится в муниципальной собственности. Из пояснений мэрии следует, что проект создания мемориала уже согласован Градостроительным советом Орловской области и региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

ИА «Орелград»