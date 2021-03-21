Долг по зарплате в Орловской области вырос в 3,5 раза

21.3.2021 | 13:27 Новости, Экономика

Основными должниками оказались строительные организации.

Орелстат обнародовал оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 марта 2021 года. Отметим, что эти сведения были получены органом статистики от так называемых наблюдаемых организаций, кроме представителей малого бизнеса.

Согласно отчету, суммарный долг по выплате средств на заработную плату в Орловской области на отчетную дату составил 7,352 миллиона рублей. Отметим, что всего за один месяц он увеличился в 3,5 раза. По состоянию на 1 февраля 2021 года задолженность по зарплате в регионе составляла 2.1 миллиона рублей. Правда, на 1 января текущего года долг был гораздо больше – 10,5 миллиона.

В Орелстате также сообщили, что на текущий момент основная часть задолженности приходится на строительство. Работодатели этой сферы экономики задолжали своим работникам 5,683 миллиона рублей, что составляет 77,3 процента общей величины задолженности. Остаток, то есть 1,669 миллиона рублей, приходится на предприятия обрабатывающих производств.

«На 1 марта 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — традиционно заключает Орелстат.

ИА «Орелград»

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