Клычков велел позаботиться об инвалидах

Губернатор утвердил план увеличения доступности услуг.

Глава Орловской области утвердил план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в регионе на 2021-2025 годы. Тем самым регион собирается выполнить требования Конвенции о правах инвалидов, которую РФ ратифицировала еще в апреле 2012 года. Как следует из документа, реализация «дорожной карты» «направлена на формирование безбарьерной среды в Орловской области, обеспечение возможности для инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции».

Согласно приложенной к постановлению справке, в Орловской области проживают чуть более 62 тысяч инвалидов, что составляет 8,5 процента населения региона. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются три основные категории: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха и инвалиды с нарушением зрения.

В губернаторском постановлении уверяется, что в Орловской области применяется комплексный программный подход к решению проблем инвалидов. Это уже позволило создать «модель комплексной реабилитации инвалидов всех категорий, основанную на реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов, содержащей весь спектр мер социальной защиты и поддержки, способствующих их социальной адаптации».

Но, видимо, всего спектра недостаточно, поэтому помощь инвалидам в Орловской области решили усовершенствовать. Список ожидаемых результатов достаточно велик. Так, власти планируют увеличить количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, увеличить долю парка подвижного городского наземного транспорта для перевозки лиц с ОВЗ, преодолеть социальную разобщенность в обществе и сформировать позитивное отношение к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, увеличить число инвалидов, вовлеченных в систему профессионального образования, и многое другое.

Кстати, в документе описаны и основные проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг в Орловской области. Так, власти признают, что в регионе не происходит массового включения инвалидов в «процесс систематических занятий физкультурой и спортом по причине неприспособленности материальной спортивной базы». Большинство учреждений культуры Орловской области также недоступно для отдельных категорий инвалидов. Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении государственных лечебно-профилактических учреждений для инвалидов.

ИА «Орелград»