Мэр Орла официально запретил пить и курить на спортплощадках

22.3.2021 | 8:00 Новости, Спорт

Правила использования спортивных объектов утвердили в областной столице.

Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности. Напомним, ранее аналогичный документ приняли в Орловском районе, которым Парахин управлял до того, как перебрался в Орел. Речь идет о спортивных объектах, в том числе принадлежащих школам. Горожанам разрешили использовать их для своих занятий во внеурочное время.

Однако к посетителям предъявлен целый ряд требований. Они обязаны бережно относиться к объектам, поддерживать порядок и не нарушать дисциплину. Кроме того, мэр обязал их «предупреждать конфликтные ситуации, не допускать оскорбительных выражений и хулиганских действий в адрес других лиц». Впрочем, Парахин предоставил посетителям и кое-какие права. Так, они имеют право на пользование всеми видами услуг, предусмотренными функциональными особенностями спортивного объекта, и пронос личных вещей, не запрещенных утвержденным порядком.

В то же время мэр официально запретил при использовании спортивных объектов распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические или психотропные вещества. На территорию спортивной площадки запрещено проносить стеклянную посуду, взрывчатые и пожароопасные вещества, пиротехнические изделия, а также запускать фейерверки, салюты и т.п. Кроме того, на спортплощадках нельзя выгуливать животных, разбрасывать мусор, разливать «какие-либо жидкости», использовать не по назначению спортивные снаряды, крепить к ограждениям различные вывески и рекламные объявления, а также умышленно мешать другим гражданам заниматься спортом.

ИА «Орелград»

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