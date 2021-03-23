Неправомерные расходы на агростартапы вскрыла орловская КСП

Аудиторы счетной палаты рассказали о результатах масштабной проверки.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, речь идет об аудите эффективности мер поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, получивших гранты на развитие. Напомним, право на поддержку имеют начинающие фермеры и семьи, решившие создать семейные животноводческие фермы. Также гранты предоставлялись в рамках реализации регионального проекта «Агростартап».

По данным КСП, в 2019-2020 годах в Орловской области в рамках госпрограммы гранты были предоставлены 29 получателям, а их общая сумма превысила 81,3 миллиона рублей. В рамках проекта «Агростартап» в 2019-2020 годах поддержку получили 15 начинающих фермеров на общую сумму 40,69 миллиона рублей.

Аудиторы считают, что при проведении отбора были допущены нарушения правил, установленных на федеральном и региональном уровнях. Например, одним из ключевых условий для поддержки начинающего фермера является отсутствие у соискателя опыта ведения бизнеса. Иными словами, он не должен был заниматься предпринимательской деятельностью в течение как минимум трех лет до подачи заявки на грант.

Однако, как говорится в отчете КСП, областным департаментом сельского хозяйства неправомерно были допущены к конкурсному отбору и признаны победителями три получателя, каждый из которых на момент подачи заявки был учредителем или участником коммерческой организации. В общей сложности эти люди, как начинающие фермеры, получили 5,996 миллиона рублей. Еще один необоснованно, по мнению КСП, выданный грант составил 2,97 миллиона рублей.

Также аудиторы напомнили, что гранты выдаются строго на те цели, которые указаны в бизнес-плане победителей. Это условие прописано во всех соглашениях, которые фермеры заключили с департаментом. В случае нецелевого использования чиновники имеют право потребовать возвращения гранта в казну. В ходе проверки исполнения таких соглашений аудиторы вскрыли нарушения их условий у 15-ти начинающих фермеров на общую сумму полученных грантов 22,4 миллиона рублей. Выразились же недостатки в невыполнении этапов реализации бизнес-плана.

Кроме того, два участника программы, получившие гранты на развитие семейных ферм, допустили нарушения на общую сумму 12,273 миллиона рублей. Эти фермеры не достигли тех показателей, которые были указаны в их бизнес-планах. Еще пять фермеров не исполнили такое обязательство, как создание и сохранение новых рабочих мест в течение не менее чем 5 лет после получения гранта. В этом случае сумма нарушений потянула на 7,836 миллиона рублей

В отчете КСП фигурируют и другие нарушения. Отметим, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве копия этого отчета уже направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»