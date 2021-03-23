«Новые люди» в Орле назвали победителей социальных проектов

В финал вышли девять проектов, три из них получили сертификаты на 100 000 рублей

В орловском отделении политической партии «Новые люди» 22 марта подвели итоги конкурса «Марафон идей». Три участника получили по 100 000 рублей на реализацию своего проекта. Всего в Орловской области заявки на участие подали 128 человек, из них девять вышли в финал.

«Марафон идей» — первый федеральный проект политической партии «Новые люди». Его задача – дать россиянам возможность улучшить жизнь своего города, области или страны. Участники должны были представить проекты, которые сделают жизнь в России комфортнее. Лучшие идеи получили от «Новых людей» деньги на реализацию.

В Орловской области победу одержали три проекта:

«Культурное просвещение». Автор проекта предложила разместить на улицах областного центра QR-коды, с помощью которых жители и туристы смогут посмотреть видео с инсценировками исторических событий в Орле.

«Мистер X». Автор этого проекта хочет организовать в Орле площадку для регулярных открытых лекций. По замыслу автора, туда будут приглашать необычных спикеров, которые затронут важные для орловцев темы или поделятся секретами своей профессии.

Автор третьего проекта-победителя предлагает создать онлайн-платформу, на которой орловцы смогут увидеть анонсы всех курсов и мастер-классов, проводимых в областном центре. По словам автора идеи, это поможет людям найти новое хобби или даже освоить вторую профессию.

Автором последнего проекта, вошедшего в число лучших, стала Татьяна Бирюкова. Она рассказала «Орелграду», почему для реализации своей идеи выбрала именно партию «Новые люди»: «Меня в эту партию пригласил мой сын – студент. И я познакомилась с ребятами, которые находятся там – они действительно очень открытые, очень энергичные, и я считаю, что, действительно, за ними будущее».

Финалисты также предлагали очистить пруд в Хотынецком районе, улучшить городскую систему ливнёвок, оборудовать в Орле «умные» остановки. Секретарь орловского отделения «Новых людей» Максим Марков объяснил большое количество заявок на участие в конкурсе тем, что жители Орловской области, «несомненно, хотят перемен». «Люди устали, люди видят боли региона, они хотят обновления», — подчеркнул политик.

По словам Маркова, партия не оставит без внимания проекты, которые не были награждены 22 марта.

«Мы все проекты отправим в наши региональные комитеты, где их рассмотрят. Большинство этих идей войдёт в избирательную программу наших кандидатов в Государственную Думу, а также в региональные заксобрания и муниципальные сельские образования, в которых мы также будем участвовать в выборах», — рассказал Марков.

Заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Юрий Воротников рассказал, что задача «Марафона идей» — запустить диалог между партией и активными жителями: «Это только начало. “Марафон идей” — это не проект, который закончился. Это декларация стиля работы партии “Новые люди”».

ИА «Орелград»