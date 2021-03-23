В Орле призвали обязать школы «крутить» патриотическое кино

Орловские депутаты выступают за изменение стандартов образования.

Депутаты Орловского облсовета подготовили текст очередного обращения в правительство страны. Кроме того, его копия будет направлена в Министерство просвещения РФ. В тексте ставится вопрос о внесении в федеральное законодательство изменений, направленных на нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.

Сразу отметим, что идея не нова. Еще в январе 2021 года Владимир Путин поручил министерствам просвещения и культуры РФ рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Ранее правительство страны утвердило «Стратегию развития воспитания в РФ до 2025 года». Одним из ее направлений является «создание и поддержка производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, ориентированных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей».

Орловские депутаты считают, что в основные направления этой стратегии надо включить демонстрацию патриотических фильмов, например, на уроках истории, литературы или обществознания. По их мнению, это «будет способствовать приобщению подрастающего поколения к образцам отечественного киноискусства, а также способствовать формированию гражданственности и патриотизма».

Также орловские парламентарии призывают рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральные стандарты основного общего и среднего общего образования. В частности, по их мнению, необходимо включение в стандарты киноуроков «в целях развития аудиовизуальных форм образования подрастающего поколения, а также посещения учениками выставок, музеев и спектаклей, способствующих развитию патриотизма».

Обосновывая свои предложения, нардепы пишут, что патриотическое воспитание детей и молодежи становится одной из самых актуальных проблем современности. По их мнению, «агрессивный поток противоречивой информации сильнее всего бьет по подрастающему поколению, заставляя усомниться в истинной истории России и истории Великой Отечественной войны».

ИА «Орелград»