Детский хирург Журило нашел в Орле новую работу

Он устроился в детскую поликлинику №1

Детский хирург Иван Журило, до недавнего времени работавший в НКМЦ им. Круглой, рассказал, что устроился на работу в детскую поликлинику №1 в Орле. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Очень многие родители пациентов не знают о моем новом месте работы и часто пытаются выйти на контакт через социальные сети. Внесу ясность в этот вопрос. С 1 марта 2021 года я работаю в Детской поликлинике N1 г. Орла», — написал доктор. Он также добавил, что записаться к нему на приём можно через регистратуру поликлиники.

Напомним, в начале 2021 года Журило пришлось уволиться из НКМЦ им. Круглой, где он работал с 2014 года после переезда из Донецка. По словам самого врача, в последние месяцы на него написали несколько служебных записок с обвинениями в неоказании медицинской помощи, а затем вынудили уволиться из-за «прогула» в день похорон его тёщи.

Напомним, конфликты в НКМЦ им. Круглой начались в конце 2018 года: из-за «внутреннего вопроса», как это назвал глава облздрава Иван Залогин, уволилось несколько сотрудников отделения анестезиологии и реанимации.

Летом 2019 года медучреждение покинули завотделением гинекологии и репродуктивных технологии перинатального центра Алексей Голубенко и врач-гематолог отделения детской онкологии Алексей Рядко. Главврач Людмила Крылова рассказала, что высококлассные специалисты уволились по личным обстоятельствам. «Это жизнь», — резюмировал Залогин. Увольнение Журило он также списал на «обычные трудовые отношения».

ИА «Орелград»