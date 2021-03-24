Молодой орловец сел в тюрьму за воровство и мошенничество

Его приговорили к 1 году и 2 месяцам в воспитательной колонии

В Мценске 18-летнего парня приговорили к 1 году и 2 месяцам воспитательной колонии за воровство и мошенничество, сообщили в СУ СК по Орловской области.

Следствие установило, что в июле 2019 он украл более 11 000 рублей из строительного вагончика во Мценском районе. В ноябре того же года парень вместе с сообщником выманил мобильный телефон у местной жительницы, а в феврале 2020 обокрал комнату другого амчанина.

На момент совершения преступлений молодой человек был несовершеннолетним и уже стоял на учёте в органах.

ИА «Орелград»