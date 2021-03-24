Надпись на стеле в парке Победы выполнят «золотом»

Стали известны параметры нового памятного знака в Орле.

Комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города Орла одобрила текст памятной стелы, которую планируется установить на центральной аллее парка Победы. Ранее положительное заключение выдал и градостроительный совет Орловской области. Окончательное слово за депутатами горсовета, которые должны утвердить не только текст, но и параметры.

Так, надпись на фронтальной стороне стелы будет гласить: «В честь освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков». На оборотной стороне стелы предполагается написать: «5 августа 1943 года». Обе надписи предполагается нанести объемными буквами, выполненными из нержавеющей стали цвета «Золото».

Сама стела будет выполнена из гранита «Брук Браун» с полированными торцами, а срез на стеле и постамент будет выполнен из Дымовского гранита. Памятный знак также будет украшен крупным Орденом Отечественной войны, выполненным из нержавеющей стали и покрытым рубиновым лаком и эмалью. Высота стелы составит 11,5 метра.

ИА «Орелград»