Орловцы получили 1,2 млрд рублей страховых выплат

24.3.2021 | 9:47 Новости, Экономика

В 2020 году жители региона оформили почти 485 тысяч страховок

В прошлом году жители Орловской области получили 1,2 млрд рублей страховых выплат, сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка (ЦБ). Это на 31% больше, чем в 2019 году.

За 2020 год жители Орловской области оформили почти 485 тысяч страховок – на 20% меньше, чем годом ранее. Страховые компании на Орловщине получили 2,7 млрд рублей страховых премий (+1,6%). Значительную долю в этом объёме занимают полисы ОСАГО – за год оформлено 226 тысяч (+1,5%) страховок на 850 млн (+2,8%).

«Активно развиваются электронные продажи ОСАГО, полисы можно приобрести на сайтах страховых компаний, их агентов и брокеров. А теперь «автогражданку» можно покупать с помощью финансового маркетплейса. Не нужно рассчитывать стоимость страховки на сайте каждой страховой компании – достаточно один раз ввести все данные о себе и автомобиле на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи. Маркетплейс позволяет увидеть стоимость полиса у разных страховщиков», — рассказал заведующий сектором платежных систем и расчетов орловского отделения Банка России Михаил Казаков.

Количество договоров страхования жизни увеличилось на 8%, до 21 700. Общая сумма составила 723,4 млн рублей (+1,2%). В ЦБ связали это с ростом популярности ипотеки и кредитов в целом.

ИА «Орелград»

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