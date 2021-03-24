Орловский сенатор назвал сроки третьей волны коронавируса

Владимир Круглый оценил возможные сценария развития пандемии.

Сенатор от Орловской области, заслуженный врач РФ Владимир Круглый дал очередное интервью «Парламентской газете». В нем политик оценил возможные сценарии развития пандемии новой коронавирусной инфекции. В частности, он ответил на вопрос «Как вы считаете, возможна ли третья волна коронавируса осенью?».

«Это абсолютно реально, — сказал Владимир Круглый. — Люди сейчас очень расслаблены, границы открываются, масочный режим соблюдают формально, проходят массовые мероприятия в закрытых помещениях. По моему ощущению, конечно, сейчас коллективный иммунитет больше выражен за счет переболевших, вакцинированных, и теперь вероятность заразиться меньше, чем в ноябре-декабре. Тем не менее говорить, что опасность миновала, нельзя. Пока угроза сохраняется. И люди, которые не вакцинированы, не переболели, и даже те, которые переболели год назад, могут заболеть, а затем заразить и других, в том числе пожилых людей, которые уже выходят из изоляции».

Кроме того, Владимир Круглый отметил, что фейкам о вреде вакцинации от коронавируса верить не стоит, а делать прививку при наличии хронических заболеваний бояться не надо. По его мнению, единственный способ остановить пандемию — это вакцинация. Однако, по оценкам сенатора, в России это процесс идет намного медленнее, чем во многих других странах, например в Израиле и ОАЭ.

«По последним сообщениям, у нас привито около 3,5 миллиона человек, — приводит такие данные Владимир Круглый. — Это странно, ведь Россия имеет огромное преимущество, у нас была зарегистрирована первая вакцина в мире, есть возможность свободно привиться в любом регионе. Для сравнения, в европейских странах, где нет вакцин, у людей мотивация совсем другая — они сидят в страхе и с нетерпением ждут, когда смогут привиться».

ИА «Орелград»