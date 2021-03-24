Ремонтирующие Красный мост рабочие пожаловались на невыплату зарплаты

Они утверждают, что им не выплатили почти 600 000 рублей

Сотрудники компании «Ремспецмост», которая занимается реконструкцией Красного моста в Орле, пожаловались на невыплату зарплаты. Коллективное обращение строителей опубликовала газета «Орловская среда».

В издание обратились 10 человек, которые приехали на объект из Донецка 21 января. Они утверждают, что гендиректор «Ремспецмоста» «обманным путем» привлек их к работам.

«Нам было обещано официальное трудоустройство и стабильная оплата труда в количестве 250 р. в час. Оплата должна была производиться с периодичностью один раз в месяц. Данная информация была озвучена руководством фирмы в лице генерального директора при свидетелях», — говорится в тексте.

Спустя месяц рабочие начали спрашивать начальство о зарплате. Им пообещали «решить данные вопросы в кратчайшие сроки», но «дальше слов дело не двигалось». Вместо зарплаты 18 февраля рабочих перебросили в Ливны на реконструкцию моста через реку Сосна – этот подряд тоже достался «Ремспецмосту». Подрезов обещал выдать зарплату 1 марта, но денег рабочие так и не увидели, говорится в сообщении. Сейчас бизнесмен и вовсе перестал выходить на связь.

Общую сумму долга «Ремспецмоста» перед рабочими они оценили в 597 тысяч рублей.

«Ремспецмост» — белгородская фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей – появилась в Орле при губернаторе Орловской области Андрее Клычкове, у которого есть двое подчиненных из того же региона – скандальный советник Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин. «Ремспецмост» доделывал ремонт моста «Дружба». Переправу открыли в августе, а приняли – только в декабре, при этом качество работ проверяла сама компания, а не независимая организация.

Именно сдача моста «Дружба» (цена ремонта – 273 млн рублей) помогла «Ремспецмосту» выиграть контракт на 1,4 млрд рублей на реконструкцию Красного моста в Орле. С 1 февраля он закрыт для движения транспорта. Сдать мост должны к 18 ноября 2022 года. В декабре, после приемки «Дружбы», власти отдали «Ремспецмосту» контракт на реконструкцию моста в Ливнах стоимостью 280 млн рублей.

ИА «Орелград»