Стали известны детали обнаружения мертвого младенца на мусорном заводе под Орлом

24.3.2021 | 13:01 Новости, Происшествия

Тело было завернуто в женскую безрукавку

Мертвого младенца на мусоросортировочном заводе в Ливнах обнаружили во время сортировки отходов, сообщил сотрудник предприятия изданию «Уездный город Ливны». Страшную находку сотрудники сделали утром 23 марта.

«На ленту транспортёра подавался мусор и женщины его сортировали. Когда на ленте они обнаружили мёртвого мальчика, поднялся крик», — сказал собеседник портала.

Труп был завернут в женскую безрукавку. Сотрудники предприятия сообщили о находке силовикам. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Поиск убийцы продолжается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования