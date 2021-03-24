Стали известны детали обнаружения мертвого младенца на мусорном заводе под Орлом

Тело было завернуто в женскую безрукавку

Мертвого младенца на мусоросортировочном заводе в Ливнах обнаружили во время сортировки отходов, сообщил сотрудник предприятия изданию «Уездный город Ливны». Страшную находку сотрудники сделали утром 23 марта.

«На ленту транспортёра подавался мусор и женщины его сортировали. Когда на ленте они обнаружили мёртвого мальчика, поднялся крик», — сказал собеседник портала.

Труп был завернут в женскую безрукавку. Сотрудники предприятия сообщили о находке силовикам. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Поиск убийцы продолжается.

ИА «Орелград»