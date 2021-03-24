В Орле родителям предложили сдать ЕГЭ вместо детей

Регион готовится к единому дню сдачи ЕГЭ родителями.

В Орловской области завершается подготовка к проведению всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Инициатором ее проведения выступает Рособрнадзор, в Орловской области акция пройдет уже в пятый раз. Согласно официальным данным регионального департамента образования, за четыре предыдущих года в ней приняли участие более 2800 орловцев — родителей выпускников школ. Отметим, что в акции довольно охотно принимают участие публичные фигуры.

В этом году акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит с 1 марта по 2 апреля. В Орловской области она состоится 30 марта 2021 года. Для ее проведения была выбрана средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка города Орла. Как говорят организаторы, «акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ».

Иными словами, в указанный день родители орловских выпускников смогут ненадолго поменяться со своими детьми местами и пройти всю процедуру ЕГЭ. Отмечается, что в пункте проведения экзамена будет соблюдаться режим, максимально приближенный к реальным условиям. Например, попасть в аудиторию родители смогут только через рамку металлодетектора, причем им придется сдать свои мобильники.

Мероприятие рассчитано всего на 30 минут, но за это время родителям воочию покажут, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется рассадка в аудиториях, производится печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

ИА «Орелград»