В Орловской области притаились воры и фальшивомонетчики

В регионе зафиксировано снижение уровня преступности.

По итогам февраля 2021 года в Орловской области количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9,5 процента. Такие оперативные данные привело региональное УМВД. Согласно официальной статистике, сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 13 районах области, причем наибольшим данный показатель за отчетный месяц выдался в Заводском районе Орла, а также Верховском, Краснозоренском, Болховском и Корсаковском районах.

«В отчетном периоде не зарегистрировано изнасилований, снизилось количество грабежей, краж, в том числе из квартир, автомобилей, сотовых телефонов и карманных краж, — говорится в сообщении УМВД, — реже выявлялись факты, связанные с фальшивомонетничеством».

Обращает на себя внимание тот факт, что по итогам двух месяцев текущего гола в Орловской области полицией было выявлено 83 преступления в экономической сфере, причем 16 из них совершены в крупном и особо крупном размере. В целом в структуре региональной преступности доля преступлений экономической и коррупционной направленности составляет 6,8 процента.

Чуть большим оказался сегмент преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 6,9 процента. Всего в текущем году полиция выявила 84 преступления в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, 26 из которых совершены в крупном и особо крупном размере.

«Из незаконного оборота совместно с другими правоохранительными ведомствами изъято 2,878 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, — резюмирует УМВД. — К уголовной ответственности привлечено 38 лиц. В административном порядке к ответственности привлечено 61 физическое лицо».

ИА «Орелград»